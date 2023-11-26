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Fahiş kira balonu nasıl engellenecek?

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 12:28
Fahiş kira artışları ile mücadelede kararlılıkla sürüyor. Peki fahiş kira balonu nasıl engellenecek? Hükümet hangi adımları atıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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