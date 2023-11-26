Fahiş kira artışları ile mücadelede kararlılıkla sürüyor. Peki fahiş kira balonu nasıl engellenecek? Hükümet hangi adımları atıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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