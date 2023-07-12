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Fahiş kira artışına yeni öneriler! Faiz indirimi, ucuz ev üretimi, boş konut vergisi çare olur mu?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 15:39
Son iki yılda milyonlarca kişinin ortak sorunu kiralar oldu. Fahiş kira artışına yeni öneriler tartışılıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.
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