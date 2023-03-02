02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fahiş kira artışına üçlü denetim! 331 bin TL'ye kadar para cezası

Fahiş kira artışına üçlü denetim! 331 bin TL'ye kadar para cezası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2023 12:40
Fahiş kira artışına üçlü denetim geliyor. Savcılıkların ardından ticaret ve maliye yetkilileri de denetimde. Yüksek kira artışlarıyla ilgili birçok ilde soruşturma başlatıldı. 331 bin TL'ye kadar para cezası var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş kiraya üçlü denetim!
Fahiş kiraya üçlü denetim!
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
İşte EYT’liler için yol haritası
İşte EYT'liler için yol haritası
600 bin konut için seferber oldular!
600 bin konut için seferber oldular!
EYT’de ilk aylıklar nisanda!
EYT'de ilk aylıklar nisanda!
EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT yasalaştı! İşte detaylar...
EYT yasalaştı! İşte detaylar...
EYT için milyonlara kritik uyarı!
EYT için milyonlara kritik uyarı!
EYT’de flaş gelişme! Kabul edildi
EYT'de flaş gelişme! Kabul edildi
EYT Meclis Genel Kurulu’nda!
EYT Meclis Genel Kurulu'nda!
Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü
Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü
Daha Fazla Video Göster