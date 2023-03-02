Fahiş kira artışına üçlü denetim! 331 bin TL'ye kadar para cezası

Fahiş kira artışına üçlü denetim geliyor. Savcılıkların ardından ticaret ve maliye yetkilileri de denetimde. Yüksek kira artışlarıyla ilgili birçok ilde soruşturma başlatıldı. 331 bin TL'ye kadar para cezası var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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