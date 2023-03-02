02 Mart 2023, Perşembe
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Fahiş kira artışına üçlü denetim! 331 bin TL'ye kadar para cezası
Fahiş kira artışına üçlü denetim geliyor. Savcılıkların ardından ticaret ve maliye yetkilileri de denetimde. Yüksek kira artışlarıyla ilgili birçok ilde soruşturma başlatıldı. 331 bin TL'ye kadar para cezası var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.