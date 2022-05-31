31 Mayıs 2022, Salı
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Fahiş kira artışına ceza! Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum müjdeyi verdi
Son dakika haberi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler.