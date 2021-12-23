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Fahiş fiyatlar düşecek mi? İndirim seferberliği etiketlere ne zaman yansır?

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 09:56
Güncelleme:23.12.2021 09:57
Dövizdeki gerilemenin ardından gözler zincir marketlere çevrildi. Üretici de tüketici de 'fiyat düşmeli' diyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu ile iş dünyası örgütleri, dolardaki yüzde 30-40'lık düşüşe paralel, un, makarna, et, süt, yumurta, baklagiller başta olmak üzere fiyatların hızla inmesi gerektiğini belirtti. Peki fiyatlara indirim güncellemesi gelecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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