23 Aralık 2021, Perşembe
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Fahiş fiyatlar düşecek mi? İndirim seferberliği etiketlere ne zaman yansır?
Dövizdeki gerilemenin ardından gözler zincir marketlere çevrildi. Üretici de tüketici de 'fiyat düşmeli' diyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu ile iş dünyası örgütleri, dolardaki yüzde 30-40'lık düşüşe paralel, un, makarna, et, süt, yumurta, baklagiller başta olmak üzere fiyatların hızla inmesi gerektiğini belirtti. Peki fiyatlara indirim güncellemesi gelecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.