13 Nisan 2022, Çarşamba
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Fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek?
Temel ihtiyaç üürünlerinde yaşanan fahiş fiyatın önüne geçebilmek için hükümet önlem paketleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Gıda ürünlerinde fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.