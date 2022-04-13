13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek?

Fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2022 09:53
Temel ihtiyaç üürünlerinde yaşanan fahiş fiyatın önüne geçebilmek için hükümet önlem paketleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Gıda ürünlerinde fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatura çarpıtması! Hesabı doğru mu?
Fatura çarpıtması! Hesabı doğru mu?
İngiltere’de esnaf enflasyondan şikayetçi!
İngiltere’de esnaf enflasyondan şikayetçi!
İngiltere’de enflasyon 30 yılın rekorunu kırdı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın rekorunu kırdı
Ev kiralarına yeni düzenleme
Ev kiralarına yeni düzenleme
Fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek?
Fahiş fiyatla nasıl mücadele edilecek?
Ek istihdama prim desteği
Ek istihdama prim desteği
Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş!
Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş!
ABD’de enflasyon rekor kırıyor! Rakamlar 41 yılın zirvesinde
ABD’de enflasyon rekor kırıyor! Rakamlar 41 yılın zirvesinde
25 ay sonra bir ilk!
25 ay sonra bir ilk!
ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde!
ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde!
Online bilet alırken nelere dikkat edilmeli?
Online bilet alırken nelere dikkat edilmeli?
Hak sahiplerinin yüzü gülecek!
Hak sahiplerinin yüzü gülecek!
Daha Fazla Video Göster