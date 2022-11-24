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Fahiş fiyata yeni ceza yolda! Marketlerde fahiş fiyat denetimi

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 14:38
Marketlerde fahiş fiyatla mücedele için yeni cezalar yolda. Peki ne gibi cezalar uygulanacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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