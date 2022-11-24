Fahiş fiyata yeni ceza yolda! Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Marketlerde fahiş fiyatla mücedele için yeni cezalar yolda. Peki ne gibi cezalar uygulanacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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