Fahiş fiyata denetimli önlem | Fiyat artışının nedeni ne, önüne nasıl geçilecek?

Fahiş fiyat artışları, en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni eylem planı hazır. Erken Uyarı Sistemi ve Hal Yasası yolda. Peki fahiş fiyat artışının nedeni ne, nasıl engellenecek? Gelişmeleri A haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı.

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