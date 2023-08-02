Fahiş fiyata barkodlu önlem! Al-satçılara ceza yolda

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor. Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

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