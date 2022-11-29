29 Kasım 2022, Salı
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Fahiş fiyata ağır cezalar geliyor
Fahiş fiyatlara ağır cezalar yolda. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.