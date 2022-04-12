12 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fahiş fiyat üzerinden akılalmaz kampanya! ‘Tarım bitti’ söylemiyle ne amaçlanıyor
Muhalefetin market fiyatları üzerinden yürüttüğü "Tarım bitti, üretim bitti" iddialarına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi. AK Parti ve MHP'li vekiller, muhalefetin dünyada yaşanan gıda ve tedarik krizini görmezden geldiğini belirtti. Türkiye'de gıda tedariki konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını vurguladı.