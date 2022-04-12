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Fahiş fiyat üzerinden akılalmaz kampanya! ‘Tarım bitti’ söylemiyle ne amaçlanıyor

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 11:45
Muhalefetin market fiyatları üzerinden yürüttüğü "Tarım bitti, üretim bitti" iddialarına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi. AK Parti ve MHP'li vekiller, muhalefetin dünyada yaşanan gıda ve tedarik krizini görmezden geldiğini belirtti. Türkiye'de gıda tedariki konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını vurguladı.
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