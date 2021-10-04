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Fahiş fiyat nasıl biter?

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 09:50
Başkan Erdoğan talimat verdi. Bin yeni kooperatif market açılacak. Kooperatif marketler fahiş fiyat artışına çözüm olacak mı? Fahiş fiyat neye göre tespit ediliyor? Fahiş fiyat artışı nasıl önlenecek? Denetim ve yasalarlar fiyatlar düşer mi? Fahiş fiyatla mücadele nasıl ilerliyor? AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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