Fahiş fiyat denetimleri sürecek! Kuralları aşanlar cezayı alır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdadaki fahiş fiyat artışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır. Hal kurallı ve tanımlı alan, usulsüzlük varsa gereği yapılır. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız, yaptırımları çok ağır olur." dedi. Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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