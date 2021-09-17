17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fahiş fiyat denetimleri sürecek! Kuralları aşanlar cezayı alır

Fahiş fiyat denetimleri sürecek! Kuralları aşanlar cezayı alır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2021 12:21
Güncelleme:17.09.2021 12:22
Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdadaki fahiş fiyat artışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır. Hal kurallı ve tanımlı alan, usulsüzlük varsa gereği yapılır. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız, yaptırımları çok ağır olur." dedi. Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaptırım uyarısı! Bedeli ağır olacak
Yaptırım uyarısı! Bedeli ağır olacak
Milyonlara vergi müjdesi
Milyonlara vergi müjdesi
Küçük esnaf vergiden muaf olacak
Küçük esnaf vergiden muaf olacak
Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı?
Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı?
Fitch’den Türkiye için son 10 yılın en yüksek büyüme tahmini
Fitch'den Türkiye için son 10 yılın en yüksek büyüme tahmini
Başkan Erdoğan’dan krirk ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan krirk ziyaret!
Yabancının rotası Türkiye
Yabancının rotası Türkiye
Sahte emlakçıların komisyon oyunu
Sahte emlakçıların komisyon oyunu
Kira artışında ilk sırada!
Kira artışında ilk sırada!
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İşsize hangi destekler veriliyor?
İşsize hangi destekler veriliyor?
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Daha Fazla Video Göster