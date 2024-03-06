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Fahiş fiyat artışlarına sıkı takip! Gıda fiyatlarında etiketler neden sürekli değişiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 00:44
Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Ramazan öncesi et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünleri ortalama yüzde 20 zamlandı.Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında fahiş fiyat artışlarının sıkı takip edilmesi ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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