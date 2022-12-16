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EYT'liye TAZMİNAT hesabı! EYT düzenlemesi ne zaman tamamlanacak? ASGARİ ÜCRET artınca hesap nasıl olur? İşte örnek hesaplama

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 09:43
Güncelleme:16.12.2022 09:44
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme ne zaman TBMM'ye sunulacak? EYT düzenlemesi ne zaman tamamlanacak? EYT'linin tazminat hesabı nasıl yapılır? Asgari ücret artarsa hesaplama nasıl olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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