EYT'lilerin ikramiye alacağı tarih belli oldu! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri yarın ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de bayramın başlayacağı 28 Haziran tarihinden önce yatacak. Başkan Erdoğan'dan ev hanımlarına geçtiğimiz günlerde emeklilik müjdesi geldi. Buna göre; ev hanımlarının prim ödemelerinin 3'te 1 devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca ev hanımları çocuk sayılarına göre erken emekli olabilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN