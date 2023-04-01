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EYT'liler ne zaman maaş alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 11:43
EYT yasasıyla emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Mart sonuna kadar başvuru yapan EYT'liler ilk aylıklarını, zamlı bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını bu ay alacak. Detayları, A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz aktardı.
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