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EYT’liler işe döndü! İşe dönen EYT’li emekli sayısı 950 bin

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 10:13
Emeklilikte yaşa takılanlarla ile ilgili sorunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çözülmesinden sonra 2 milyon kişi emekli oldu. EYT’lilerden 950 bin kişi işe geri döndü. Bu yıl EYT’den 400 bin kişi daha emekli olacak ve Türkiye’nin emekli sayısı 16 milyon 400 bine çıkacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Faruk Erdem değerlendirdi.
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