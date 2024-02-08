EYT’liler işe döndü! İşe dönen EYT’li emekli sayısı 950 bin

Emeklilikte yaşa takılanlarla ile ilgili sorunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çözülmesinden sonra 2 milyon kişi emekli oldu. EYT’lilerden 950 bin kişi işe geri döndü. Bu yıl EYT’den 400 bin kişi daha emekli olacak ve Türkiye’nin emekli sayısı 16 milyon 400 bine çıkacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Faruk Erdem değerlendirdi.

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