EYT’li kıdem tazminatı alacak mı? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?

EYT'de hükümet ve iş veren anlaştı. Emekli ile emekli olmayan arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü uygun koşullarla karşılayabileceklerini açıkladı. Peki EYT'de öne çıkan konu başlıkları neler? Doğum borçlanması yaparak emekli maaşı yükseltilebilir mi? Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman verdi.

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