05 Mart 2023, Pazar
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EYT'li çalışana ücret koruması!
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesini vermeye başladı. Emeklilik nedeniyle nitelikli elemanın ücreti düşürülemeyecek. EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı.