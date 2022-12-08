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EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: TBMM’de açıklayacağım

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Giriş: 08.12.2022 11:28
"EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bu soru Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e soruldu. Bakan Bilgin, "TBMM’de açıklayacağım" yanıtını verdi.
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