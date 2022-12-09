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EYT'de yaş şartı olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 09:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırı sorusuna "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. Öte yandan Bakan Bilgin asgari ücret konusunda emekçilerden yana tavır alacaklarının altını çizdi. Peki EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 8 Eylül 1999'dan önce çalışan herkes EYT kapsamında mı? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayan EYT kapsamına girer mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi.

EYT İLE İLGİLİ 10 SORU 10 CEVAP

*Kimler EYT'li kimler kapsama girecek?

*EYT emekliliği için prim ve yıl şartı nedir?

*EYT'de bir yaş şartı olacak mı?

*Eksik primli olanlar EYT yasasından nasıl yararlanacak?

*Emekli maaşı nasıl artar?

*Çalışan EYT'liler ne yapacak?

*EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

*18 yaş altı sigorta EYT'li yapar mı?

*Staj ve çıraklık emeklilikte geçerli mi?

*Borçlanmalar işe girişi geri çeker mi?

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