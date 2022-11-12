14 Kasım 2022, Pazartesi
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EYT'de tarih ve kapsam netleşti
Aralık ayında Meclis’e gelecek olan EYT'de şartları taşıyan kaç kişi var? Kamuda sözleşmeli personele kadro düzenlemesi de tamamlandı. Kadro çalışması kaç çalışanı kapsayacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.