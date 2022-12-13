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EYT'de takvim belli oldu! YAŞ ŞARTI olacak mı? Başlangıç süresi ne olacak?

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 11:32
EYT düzenlemesi yeni yıla kaldı. Takvim ocak ayında başlayacak. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? EYT düzenlemesinde kapsam genişleyecek mi? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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