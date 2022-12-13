13 Aralık 2022, Salı
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EYT'de takvim belli oldu! YAŞ ŞARTI olacak mı? Başlangıç süresi ne olacak?
EYT düzenlemesi yeni yıla kaldı. Takvim ocak ayında başlayacak. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? EYT düzenlemesinde kapsam genişleyecek mi? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.