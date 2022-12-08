EYT'de son durum ne? EYT'de yaş sınırı ne olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

EYT yaş şartı değişiyor mu? EYT'de yaş sınırı gündeme geldi mi? Külliye'de yapılan EYT toplantısında neler konuşuldu? Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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