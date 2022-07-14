14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'de son dakika gelişmesi! Milyonlar bekliyordu, takvim netleşiyor! O tarihe işaret edildi...

EYT'de son dakika gelişmesi! Milyonlar bekliyordu, takvim netleşiyor! O tarihe işaret edildi...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 18:31
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi! Hükümetten EYT çalışmalarının yapıldığına ilişkin açıklamaların gelmesinin ardından milyonlarca kişinin gözü düzenlemeye çevrildi. Takvim yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aralık ayında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e gelecek. Bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacak konulardan bir tanesi de EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
EYT’de son dakika gelişmesi!
EYT'de son dakika gelişmesi!
ABD’li ekonomistten Türkiye paylaşımı!
ABD’li ekonomistten Türkiye paylaşımı!
Hollanda’da fiyat artışları rekor kırdı!
Hollanda’da fiyat artışları rekor kırdı!
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?
Çarklar dönüyor! Sanayi üretimi arttı
Çarklar dönüyor! Sanayi üretimi arttı
İndirim geldi! İşte güncel fiyatlar
İndirim geldi! İşte güncel fiyatlar
ABD enflasyonunda rekor! Haziran ayında TÜFE yıllık yüzde 9,1’e yükseldi
ABD enflasyonunda rekor! Haziran ayında TÜFE yıllık yüzde 9,1’e yükseldi
Doğalgaz kuyusunda yumurta pişirdiler!
Doğalgaz kuyusunda yumurta pişirdiler!
Euro Dolar karşısında neden düşüyor?
Euro Dolar karşısında neden düşüyor?
Türkiye ekonomisi patlama yapacak
"Türkiye ekonomisi patlama yapacak"
KYK faizleri silinecek mi?
KYK faizleri silinecek mi?
Rakam verdi: Aşağı yönlü sarkma...
Rakam verdi: Aşağı yönlü sarkma...
Daha Fazla Video Göster