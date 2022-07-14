EYT'de son dakika gelişmesi! Milyonlar bekliyordu, takvim netleşiyor! O tarihe işaret edildi...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi! Hükümetten EYT çalışmalarının yapıldığına ilişkin açıklamaların gelmesinin ardından milyonlarca kişinin gözü düzenlemeye çevrildi. Takvim yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aralık ayında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e gelecek. Bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacak konulardan bir tanesi de EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.