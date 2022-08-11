11 Ağustos 2022, Perşembe
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EYT'de son dakika gelişmeleri... Masadaki formüller neler?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 EYT düzenlemesinde formüller netleşiyor. EYT son dakika gelişmeleri, prim ödemeleri ve sigortalılık vaktini dolduran ancak 1999 yılında çıkarılan düzenleme nedeniyle yaş şartını bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni formüller ne? A Para ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.