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EYT'de son aşamaya gelindi

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 10:21
EYTdüzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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