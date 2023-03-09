EYT'de promosyon ve kredi yarışı! İlk teklif 9 bin 200 TL

EYT'nin yasalaşmasıyla bankalar emekli maaşlarında promosyon yarışına başladı. Bankalar EYT'den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına kredi imkânı sunarken işverenler de tazminat ödemesi için kredi alabilecek.

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