EYT'de nihai karar ne zaman? EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözüm için yılbaşından öncesine işaret etti. Düzenlemenin yılbaşından önce bu hafta açıklanması bekleniyor. EYT maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT ile emekli olan aynı iş yerinde çalışabilir mi, ikinci kez emekli olabilir mi? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"EYT artık başlıklar netleşti. İnsanlar artık beklenti içerisinde. Rakamlar açıklandı; 1,9 milyon insan şu anda bir yaş sınırı olmazsa hemen emekli olabilecek durumda. Yani primini, yılını tamamlamış insanlar emekliliği olacak, burada bir netlik var artık. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülecek.

Kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl ve SSK'de 5 bin gün Bağ-Kur'da 7 bin 200 ve 9 bin gün prim şartları belli. Artık bu kısımlar net. Artık açıklanacak olan yaş sınırının olup olmayacağı konusu. Benim beklentim yaş sınırı olmayacağı yönünde. Hükümet konuyu açıklayacak ve sonrasına hazırlayıp Meclis'e gönderilecek.

Meclis'te de değişiklikler olabilir. Milletvekillerinin iradesi var orada. Yasa değiştirilebilir, eklemeler ve çıkarmalar olabilir. Ocak'ın 15'ine kadar Meclis'ten çıkabileceğini düşünüyorum. Taslak hazırlandıktan sonra süreç çok hızlı ilerleyebilir. Ocak ayında başvurular başlar. Bunun altyapısı hazırlanmış durumda.

İnternet ve e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak. SGK'da inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Herkes gidip buralara EYT'li olup olmadığını soruyor. Birkaç gün sonra artık son durumu öğrenmiş oluyoruz."