EYT'de kıdem tazminatı ve maaş zammı nasıl belirlenecek?

EYT maaş ve tazminat hesabı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yaş dışındaki prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emekli dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. Peki EYT'linin maaş ve tazminatı ne kadar olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar…

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