14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'de kıdem için hesaplı kredi!

EYT'de kıdem için hesaplı kredi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 11:12
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL’lik asgari ücret
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret
EYT’de kıdem için hesaplı kredi!
EYT'de kıdem için hesaplı kredi!
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
ABD’de kriz çanları çalıyor!
ABD'de kriz çanları çalıyor!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
TOGG’un fiyatı bugün açıklanacak!
TOGG'un fiyatı bugün açıklanacak!
Togg’un fiyatı ne kadar?
Togg’un fiyatı ne kadar?
Rusya’dan doğalgaz merkezi açıklaması!
Rusya'dan doğalgaz merkezi açıklaması!
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?
Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?
Otomobil almak isteyenler dikkat!
Otomobil almak isteyenler dikkat!
EYT başvuru rehberi
EYT başvuru rehberi
Daha Fazla Video Göster