14 Mart 2023, Salı
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EYT'de kıdem için hesaplı kredi!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.