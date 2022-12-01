01 Aralık 2022, Perşembe
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EYT'DE İŞVEREN İLE HÜKÜMET ANLAŞTI! EYT'de SGK prim farkı giderilecek! İşverene uygun kredi verilecek
Son dakika EYT haberi... Bu ay duyurulması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Hangi aşamaya gelindi? Ortaya çıkan yeni detaylar neler? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz son aşama ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.