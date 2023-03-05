EYT'de ilk maaşlar nisanda! İşte EYT'liler için yol haritası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvurular başladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılıyor? Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.

Emeklilik Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme konusunda çok sayıda sorunun yanıtı aranıyor.

Peki EYT'de başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İlk maaş ne zaman yatacak? EYT'de kademeli prim ne demek? Sigorta süresine göre prim tablosu nasıl hesaplanır? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT ile emekli olan aynı iş yerinde çalışabilir mi, ikinci kez emekli olabilir mi? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? EYT'liler ikramiye ve promosyon alabilecek mi? Akıllardaki sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal verdi.

Murat Bal'ın öne çıkan sözleri:

Artık tasarı halinden çıktı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak kanun haline geldi ve başvurular da başladı. Cuma günü itibariyle çok da ciddi bir yoğunluk vardı. Yaş şartı kalktı herhangi bir şekilde buna takılma durumu söz konusu değil ancak kademe prim korundu. Bu 99 yılında yapılan bir değişiklikti ve burada kaldırılmadı.

Erkekler 25 hizmet yılını doldurmak zorunda ve bu 18 yılında itibaren başlıyor o da en erken 43 yaşına denk geliyor. Giriş tarihlerine göre de kademeli prim günlerini tamamlamaları gerekiyor. Eğer prim günlerinde eksiklik varsa kişilerin gerek askerlik gerek yurt dışı borçlanması hakları varsa o şekilde borçlanarak prim günlerini tamamlamaları mümkün.

EYT'LİYE EMEKLİLİK TABLOSU

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000

09.09.1976-23.05.1979 25 5000

24.05.1979-23.11.1980 25 5000

24.11.1980-23.05.1982 25 5075

24.05.1982-23.11.1983 25 5150

24.11.1983-23.05.1985 25 5225

24.05.1985-23.11.1986 25 5300

24.11.1986-23.05.1988 25 5375

24.05.1988-23.11.1989 25 5450

24.11.1989-23.05.1991 25 5525

24.05.1991-23.11.1992 25 5600

24.11.1992-23.05.1994 25 5675

24.05.1994-23.11.1995 25 5750

24.11.1995-23.05.1997 25 5825

24.05.1997-23.11.1998 25 5900

24.11.1998-09.09.1999 25 5975

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi 20 5000

01.04.1981-08.09.1981 20 5000

09.09.1981-23.05.1984 20 5000

24.05.1984-23.05.1985 20 5000

24.05.1985-23.05.1986 20 5075

24.05.1986-23.05.1987 20 5150

24.05.1987-23.05.1988 20 5225

24.05.1988-23.05.1989 20 5300

24.05.1989-23.05.1990 20 5375

24.05.1990-23.05.1991 20 5450

24.05.1991-23.05.1992 20 5525

24.05.1992-23.05.1993 20 5600

24.05.1993-23.05.1994 20 5675

24.05.1994-23.05.1995 20 5750

24.05.1995-23.05.1996 20 5825

24.05.1996-23.05.1997 20 5900

24.05.1997-23.05.1998 20 5975

24.05.1998-23.05.1999 20 5975

24.05.1999-08.09.1999 20 5975