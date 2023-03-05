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EYT'de ilk maaşlar nisanda! İşte EYT'liler için yol haritası...
Emeklilik Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme konusunda çok sayıda sorunun yanıtı aranıyor.
Peki EYT'de başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İlk maaş ne zaman yatacak? EYT'de kademeli prim ne demek? Sigorta süresine göre prim tablosu nasıl hesaplanır? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT ile emekli olan aynı iş yerinde çalışabilir mi, ikinci kez emekli olabilir mi? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? EYT'liler ikramiye ve promosyon alabilecek mi? Akıllardaki sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal verdi.
Murat Bal'ın öne çıkan sözleri:
Artık tasarı halinden çıktı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak kanun haline geldi ve başvurular da başladı. Cuma günü itibariyle çok da ciddi bir yoğunluk vardı. Yaş şartı kalktı herhangi bir şekilde buna takılma durumu söz konusu değil ancak kademe prim korundu. Bu 99 yılında yapılan bir değişiklikti ve burada kaldırılmadı.
Erkekler 25 hizmet yılını doldurmak zorunda ve bu 18 yılında itibaren başlıyor o da en erken 43 yaşına denk geliyor. Giriş tarihlerine göre de kademeli prim günlerini tamamlamaları gerekiyor. Eğer prim günlerinde eksiklik varsa kişilerin gerek askerlik gerek yurt dışı borçlanması hakları varsa o şekilde borçlanarak prim günlerini tamamlamaları mümkün.
EYT'LİYE EMEKLİLİK TABLOSU
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 5900
24.11.1998-09.09.1999 25 5975
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi 20 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 5975