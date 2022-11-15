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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

A Haber
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Vatandaşlar "EYT son dakika haberleri neler?", "Bugün EYT ile ilgili yeni gelişme oldu mu?",  "EYT primi, gün sayısı, çalışma yılı belli mi?", "EYT ile ne kadar maaş alınacak?", "EYT ile kıdem tazminatı ne kadar artar?", "EYT kimleri kapsıyor kimleri kapsamına giriyor?", "EYT ne zaman çıkacak?", "Düzenleme kimleri kapsayacak?", "Ben EYT’li miyim?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT’nin bugüne kadar konuşulmayan 2 yeni tarafını A Haber canlı yayınında anlattı.
EYTde iki önemli gelişme EYT'DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?
EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?
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