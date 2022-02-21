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EYT'de hangi formüller söz konusu? EYT nasıl çözülecek?
EYT 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve o tarih itibariyle emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenen kişileri kapsıyor. Bu tarihten itibaren işe girenler için aranılan sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkelerde 25 yıl.
Sadece yıl değil prim gün sayısının da doldurulması gerekiyor. Burada yaş şartının da sağlanması gerekiyor. Kadınlar bu 58 erkeklerde 60 yaş sınırı var. Belli başlı çözüm önerileri var.
Bunlar kesintili, kısmı ve bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği konuşulan başlıklar arasında. Kısmı emeklikte 3 bin 600 prim günün tamamlayan erkeklerin 50 yaşında kadınların 55 yaşında emekliye ayrılması mümkün olabilir. Süre tamamlaması kadınlarda 7 bin 200 erkeklerde 9 bin prim gün sayısının da tamamlanması bekleniyor.