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EYT'de fark ödemeleri başladı

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Giriş: 06.04.2023 08:15
EYT'den emeklilik başvurusunu Mart ayı içinde yapanlar için ilk ödemeler başladı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemeleri de yapılıyor.
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