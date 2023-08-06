EYT’de aylık için prim borcu olmamalı

EYT'de 1,9 milyon vatandaşın emeklilik işlemi tamamlandı. Emekli aylığı bağlanması için ise mevzuat gereği 1 lira bile olsa prim borcu kalmaması gerekiyor. Borç 30 yıl öncesine de ait olsa yatırılmak zorunda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN