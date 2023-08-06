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EYT’de aylık için prim borcu olmamalı

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 16:28
EYT'de 1,9 milyon vatandaşın emeklilik işlemi tamamlandı. Emekli aylığı bağlanması için ise mevzuat gereği 1 lira bile olsa prim borcu kalmaması gerekiyor. Borç 30 yıl öncesine de ait olsa yatırılmak zorunda.
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