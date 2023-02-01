EYT'de 975 gün hesabı nasıl olacak? Kademeli prim günü nasıl hesaplanır? Uzman isim A Haber'de örneklerle anlattı

EYT yasası Meclis Genel Kuruluna ne zaman gelecek? EYT'de 975 gün hesabı nasıl olacak? Prim günü yetersiz kalanlar nasıl borçlanacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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