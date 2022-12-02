02 Aralık 2022, Cuma
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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Hazırlıklar başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." denildi.