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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Hazırlıklar başladı

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Giriş: 02.12.2022 11:19
Güncelleme:02.12.2022 11:21
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." denildi.
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