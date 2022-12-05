EYT YASASI NETLEŞTİ! Yüksek emekli aylığının anahtarı ne? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika EYT haberi… EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT kapsamında borçlanma ile emekli aylığı artırabilir mi? EYT’liler çalışmaya devam edecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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