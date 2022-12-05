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EYT YASASI NETLEŞTİ! Yüksek emekli aylığının anahtarı ne? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 11:32
Son dakika EYT haberi… EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT kapsamında borçlanma ile emekli aylığı artırabilir mi? EYT’liler çalışmaya devam edecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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