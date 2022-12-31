EYT yasası ne zaman tamamlanır? EYT'lilere ne zaman aylık bağlanır?

Milyonlarca emekçinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. Metnin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis yeni yılda EYT'nin yanı sıra sözleşmeli personelin kadroya alınması, 7'nci yargı paketi ve anayasa değişikliği için yoğun bir mesai yapacak. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından başvurular e-Devlet'ten alınacak. Yasa 14 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanırsa, 31 Ocak'a kadar başvuranlar şubat itibarıyla ilk aylıklarını almaya hak kazanacak. Peki düzenlemede sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Düzenlemede prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.

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