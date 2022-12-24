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EYT TBMM’nin gündemine ne zaman gelecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı?

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 09:24
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevrildi. Peki, düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ne zaman gelecek? Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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