EYT sorununa Türk modeli çözüm! Staj mağdurları için de çalışma başlatıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun çözümü için temaslar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair "ne Finlandiya, ne Almanya, kendi modelimizi uygulayacağız" dedi. Peki EYT'de konuşulan formüller neler? Kim nasıl emekli olacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan ayrıntıları aktardı.

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