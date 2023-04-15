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Videolar Ekonomi Videoları EYT promosyon: Hangi banka ne kadar veriyor? Nasıl ve ne zaman alınacak? İşte EYT’liye promosyon rehberi

EYT promosyon: Hangi banka ne kadar veriyor? Nasıl ve ne zaman alınacak? İşte EYT’liye promosyon rehberi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 11:40
Güncelleme:15.04.2023 11:41
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlarken, sıra promosyona geldi. Peki nasıl ve ne kadar promosyon alınacak? Ne zaman hesaba yatırılacak? Banka değiştirmek isteyen ne yapacak? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İşte EYT’liye promosyon rehberi
İşte EYT’liye promosyon rehberi
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