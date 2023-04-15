EYT promosyon: Hangi banka ne kadar veriyor? Nasıl ve ne zaman alınacak? İşte EYT’liye promosyon rehberi

Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlarken, sıra promosyona geldi. Peki nasıl ve ne kadar promosyon alınacak? Ne zaman hesaba yatırılacak? Banka değiştirmek isteyen ne yapacak? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?