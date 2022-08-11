EYT ne zaman çıkar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih verdi | Hangi formüller masada?

Son dakika EYT haberleri... Milyonlarca kişinin merak ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili, EYT Platformu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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