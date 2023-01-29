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EYT ne zaman çıkacak? Detaylar yarın saat 11’de açıklanacak

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 11:15
Son dakika EYT haberi... EYT'de mutlu sona yaklaşıldı. Teklif Pazartesi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.
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