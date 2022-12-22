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EYT ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 10:29
Türkiye Büyük Millet Meclisi,, 26 Aralık -3 Ocak tarihleri arası tatile girme kararı aldı. Bu durum göre ise, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme de ocak ayında ele alınmış olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.
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