EYT ne zaman açıklanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi,, 26 Aralık -3 Ocak tarihleri arası tatile girme kararı aldı. Bu durum göre ise, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme de ocak ayında ele alınmış olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.

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