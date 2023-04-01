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EYT maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Flaş EYT ve ikramiye açıklaması...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 10:13
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında EYT yasası kapsamında başvuruların 1.5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Bakan Bilgin, EYT kapsamında depremzedelere öncelik verilmek üzere başvuru sırasına göre işlemlerin tamamlandığını belirterek ilk aylıklar için tarih verdi. İşte detaylar...
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