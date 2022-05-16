EYT ile ilgili son durum ne? Vatandaş sordu... Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

Borsalarda yaz rehaveti ne zaman başlar? Konutta düşük faiz kampanyası ile ilgili bir süre sınırı var mı? 25 yıl ev hanımına emeklilik mi geliyor? Pandemideki kısa çalışma ödeneği dönemleri emeklilik, izin ve tazminatta sayılacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN